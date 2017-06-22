Büyükşehir Belediyesinden bayram tedbirleri

Konuyla ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından şu bilgiler verildi:

Belediye otobüsleri bayramın ilk günü ücretsiz

Bayramın birinci günü toplu taşıma araçları, mezarlıklar başta olmak üzere Malatya genelindeki tüm hatlarda gün boyu ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca, MOTAŞ tarafından Şehir Mezarlığı hattına ek seferler konularak, vatandaşların daha rahat bir şekilde mezarlığa ulaşmaları sağlanacak.

İlgili birimler bayram süresince mesai yapacaklar

Vatandaşların daha rahat ve sorunsuz bir şekilde bayramlarını geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan hizmet birimleri bayram süresince mesai yapacakları kaydedildi.

Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi de Bayram süresince hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, gerektiğinde Çağrı Merkezi’nin 444 51 44 numaralı telefonunu arayabilecekler.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı çağrı merkezi de yine Ramazan Bayramında hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar su ve kanalizasyon ile ilgili şikayetlerini 185 ve 377 74 44 numaralı çağrı merkezi numaralarını arayarak bildirebilecekler.

Cadde ve sokaklar ile cami avluları yıkanacak

Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan tüm ana caddelerin temizliğini yaparak ana caddeleri yıkayacak. Ayrıca ana cadde üzerinde bulunan camilerin avluları ve Bayram namazı kılınacak mekanlar yıkanarak, cami çevrelerinde gerekli bakım ve temizlikler yapılacak. Şehir Mezarlığı, Mezarlık Camisi ve Şehitliğin çevresinde gerekli temizlikler yapıldıktan sonra gül suyu dökülecek.

Ayrıca bayram süresince Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü tarafından ilaçlama ve bayat ekmek toplama ekipleri bayram süresince görev yapacaklar.

Ekmek satış büfeleri bayram süresince hizmet verecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Şirketine bağlı ekmek satış büfeleri Ramazan Bayramı süresince, vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Bayram süresince Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Ekmek Fabrikasına ait 17 büfe açık kalacak.