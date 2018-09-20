Büyükşehir Belediyesinden Minibüsçü Esnafına Kalıcı Mekan

Yakınca Mahallesi Minibüs Evinin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, ilgili daire başkanları, Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, Yakınca Mahalle Muhtarı Kadir İnan ile minibüsçü esnafları katıldı. Minibüsçü esnafı adına Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür eden Abdullah Savaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat her zaman minibüsçü esnafının yanında olmuş ve desteklerini esirgememiştir. Belediyemiz tarafından Yakınca Mahallesinde yapılan Minibüs Evi içinde ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanının Minibüsçü esnafına önem verdiğini belirten Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce ise, Başkan Polat'ın her zaman minibüsçü esnafının yanında olduğunu ifade ederek “Sayın Başkanımız göreve geldiği zaman ilk minibüsçü esnafını ziyaret ederek minibüsçü esnafına vermiş olduğu değeri gösterdi. Başkanımız açıklamış olduğu Acil Eylem Planındaki projelerini bir bir hayata geçiriyor. Minibüsçü esnafları olarak Başkanımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tekrar esnafım ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak amaçlarının Malatya'nın standartlarını yükselterek bütün bir şehre hizmet etmek olduğunu belirten Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'ya hizmet etme noktasında kentin bütün dinamikleri ile birlikte yürüyeceklerini vurguladı. Malatya'yı her alanda modern ve yaşam kalitesi yüksek bir il haline getirme gayreti içerisinde olduklarını aktaran Polat, “Büyükşehir Belediyesi olarak minibüsçü esnafımıza da özel bir değer veriyoruz. Malatya'mızı yapmış olduğumuz hizmetlerle ne kadar geliştirebilirsek, ne kadar büyütebilirsek ülkemizi geliştirmiş ve büyütmüş oluruz. Minibüsçü esnaflarımız Malatya'nın geneli ile muhatap oluyorlar ve Malatya'nın ulaşım yükünü taşıyorlar. Minibüsçü kardeşlerimiz özellikle son duraklarında sıkıntılar yaşamaktaydı. Büyükşehir Belediyesi olarak bu sıkıntıları ortadan kaldırmak ve esnaflarımızın bir nebzede olsa ihtiyaçlarına cevap verebilmesi amacıyla modern bir mekânın yapımını gerçekleştirdik ve hizmetlerine tahsis etmiş olduk. 20 minibüsçü esnafımızın yararlanacağı durağı bugün hizmete açıyoruz. Bu çalışmayı Malatya genelindeki duraklarda da uygulayacağız. Acil Eylem Planında açıklamış olduğumuz açılış ve temel atma programlarımızı da adım adım gerçekleştirmekteyiz. Bu açılışlardan birini daha yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat minibüsçü esnafı ile sohbet etti.