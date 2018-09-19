Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından şehrin belirli noktalarında internet hizmeti verilen alanlar yenileniyor. Bu kapsamda Abdullah Gül Parkı, Kernek Parkı, Hürriyet Parkı, Emekliler Parkı, Soykan Parkı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında her vatandaşa günlük 512 MB, aylık ise 15 GB ücretsiz internet hizmeti verilecek.

Yapılan açıklamada vatandaşların, bir defaya mahsus olmak üzere SMS doğrulaması yaparak belirtilen alanlarda ücretsiz Wi-fi hizmetinden yararlanabilecekleri ifade edildi.