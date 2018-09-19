İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti

Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların internet hizmetinden daha kaliteli ve kapsamlı faydalanabilmeleri için başlatmış olduğu wifi internet hizmetiçi altyapısını tamamen yeniliyor.


Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından şehrin belirli noktalarında internet hizmeti verilen alanlar yenileniyor. Bu kapsamda Abdullah Gül Parkı, Kernek Parkı, Hürriyet Parkı, Emekliler Parkı, Soykan Parkı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında her vatandaşa günlük 512 MB, aylık ise 15 GB ücretsiz internet hizmeti verilecek.


Yapılan açıklamada vatandaşların, bir defaya mahsus olmak üzere SMS doğrulaması yaparak belirtilen alanlarda ücretsiz Wi-fi hizmetinden yararlanabilecekleri ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.