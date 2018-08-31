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31 Ağustos 2018 16:59

Büyükşehir Belediyesinden vatandaşa büyük kolaylık

İmar Barışı’ndan faydalanmak isteyen vatandaşların kolay, hatasız ve anlaşılabilir bir şekilde başvurularını yapabilmeleri için Malatya Büyükşehir Belediyesi, gerekli belgeleri hazırlayarak Taştepe mahallesindeki hak sahiplerine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesinden vatandaşa büyük kolaylık

31 Ağustos 2018 16:59


Kaçak yapılarla ilgili yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan uygulamada vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Taştepe Mahallesinde bulunan 132 adet ruhsatsız yapı sahibinin yapı kayıt belgesi başvurusu yapabilmesi için gerekli evrakları hazırlayarak hak sahiplerine dağıttı. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Taştepe Çok Amaçlı Sosyal Tesisinde belge dağıtım programı düzenlendi. Düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Memiş Avunduk, Taştepe Mahalle Muhtarı Mehmet Kılınç ile belge alacak 132 hak sahibi katıldı. Burada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yıllardır çözülemeyen bu sorunun imar barışı ile çözüme kavuşacağını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de vatandaşların imar barışından faydalanabilmesi için gerekli çalışmaları yaparak, vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak adımlar atıyoruz. Bu sorun sadece Taştepe bölgemizin sorunu değildir. Malatya’da birçok bölgemizde aynı sorun bulunmakta. Zaman içerisinde bu bölgelerin tamamen yenilenmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yapmaktayız” şeklinde konuştu.


Bölgede en önemli sorunların başında tapu sorununun olduğunu ifade eden Polat, “İnşallah bu sorunun çözümü için gerekli adımları atıyoruz. Bugün burada arkadaşlarımız tarafından üzerinde ev olan 132 arsanın üzerindeki yapıların fotoğrafları çekilerek yapı ölçümleri yapıldı. Gerekli bilgi ve belgelerin tamamlandığı dosyaları sizlere teslim ediyoruz. Bu hazırlanan belgelerle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaatınızı yapacaksınız. İnşallah Yapı Kayıt Belgelerinizi Eylül ayı içerisinde almış olacaksınız” ifadelerine yer verdi.


Taştepe Mahalle Muhtarı Mehmet Kılınç ise “Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine mahallelimizin imar barışından faydalanmak için gerekli belgelerin hazırlanmasında göstermiş oldukları yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah mahallemize daha güzel hizmetler gelecektir” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan bilgi ve belgelerin yer aldığı dosyalar hak sahiplerine dağıtıldı.




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