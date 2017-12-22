Ulaşımı destekleyen gelişmiş bilgi ve iletişim teknoloji uygulamalarını, hareketliliği ve güvenliği artırarak hayata geçiren kurumları sektörde öne çıkarmak, bu uygulamaların farkındalığını artırmak ve paylaşımını artırmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanlığı başta olmak üzere, sektörün tüm aktif federasyon ve üretici firmaları tarafından desteklenen Ulaştırma Platformu tarafından hayata geçirilen “Akıllı Ulaşım Sistemleri Başarılı Kurum” ödülü Malatya Büyükşehir Belediyesinin oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, son zamanlarda hayata geçirdikleri örnek projelerle bu ödüle layık görüldüklerini ifade ederek, “Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu örnek çalışmalar var. Bunların içerisinde yaşanabilir şehirler konusunda akıllı kentlerin oluşması yönündeki çalışmalar kentimiz için çok önemli. Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı çok önemli kuruluşların yer aldığı bir platform var. Bu platform “Akıllı Ulaşım Sistemleri” ödülü adı altında Malatya Büyükşehir Belediyemizi ödüle layık gördü. Daha önceleri İETT, Kayseri ve İzmir almışlardı bu ödülü. Bu sene de yapmış olduğumuz projelerle biz aldık. Bizim akıllı kentler konusunda önemli çalışmalarımız var. Bunlardan birisi trambus. Tabii bu da örnek bir proje idi. Şu anda 17 tane de akıllı kavşağımız var. Trafik yoğunluğuna göre ışık sürelerini ayarlayan bir sistem bu. Bunun yanında 4 kilometrede uygulamış olduğumuz yeşil dalga projesi var. Yine otobüslerimizde otobüs içi bilgilendirme sistemlerimiz var. 780 tane araçta araç takip sistemi var. Akıllı bisiklet uygulamamız var. Bunların altyapısı oluşturuldu bahar ayında hizmete açacağız. Yine bu kapsamda 260 kamera ve MOBESE sistemi ile birlikte bütün noktalarda izleme yapıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızdan dolayı böyle bir ödül aldık” şeklinde konuştu.

Ödülün kendilerini çok sevindirdiğini dile getiren Başkan Çakır, “Bunlar arkadaşlarımız için bir moral oluyor. Çıtayı yükseltmeye sebep oluyor. Ben bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu çok önemli bir platformun değerlendirmesi sonucunda verilmiş bir ödül” diye konuştu.