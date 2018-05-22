Bazı branşlarda bu yıl büyük başarılar elde ettiğimiz gibi eksiklerimiz ve yapamadıklarımız oldu” dedi.

Kulübün sportif anlamda elde ettiği sonuçları değerlendiren Barman, futbol ve masa tenisindeki başarıları tebrik etti.

Sözlerine Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ederek başlayan Barman,“Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Barman,“Büyükşehir belediyesi eski başkanı Ahmet Çakır’ın verdiği desteklerle Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün faaliyet gösterdiği bütün spor branşlarında bu sezon en iyisini yapmaya çalıştık. Bazı branşlarda bu yıl büyük başarılar elde ettiğimiz gibi eksiklerimiz ve yapamadıklarımız oldu. Ampute futbol takımımız büyük gayret göstererek Süper Lige yükseldi. Göğsümüzü kabarttılar. Ayrıca masa tenisi takımımız da çok çalıştı. Onlarda isimlerini Süper Lige yazdırmayı başardılar. Maalesef futbol kadar ön planda olmadıkları için bu tür branşlar kamuoyu tarafından pek fazla takip edilmiyor. Ama bu başarıları gösterenler hep Malatya’nın çocuklarıdır. Sokaklarda vakit geçiren değil, okullardaki öğrencileri araştırarak yeteneklerini keşif edip antrenör hocalarımızın nezaretinde topluma faydalı bir birey olmaları için yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Sporcularla görüştük”

Voleybol takımının gelecek sezon üst lige çıkabilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydeden Barman, “Sağ olsun belediyemizin bizlere verdikleri maddi ve manevi desteklerle bu yönde faydalı işler yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl geçen yıla oranla iyi geçti. Voleybol takımımızın da üst lige adını yazdırabilmesi için çalışmalarımızı yaptık. Bilindiği üzere belediye başkanlığında bir değişiklik oldu. Eğer aynı şekilde yeni başkanımızdan destek görürsek daha iyi işler yapmaya niyetimiz var. Sporcularla görüştük. Gerekli adımları attık ve bekliyoruz. İnşallah gelecek yıl tüm sportif branşlarımızda başarılarımızın bu yılkinden daha da iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.