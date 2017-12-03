Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 13:01

Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı sahasında 3-0 mağlup oldu

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı sahasında karşılaştığı Fındıklıspor’a 3-0 mağlup oldu.

Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı sahasında 3-0 mağlup oldu

03 Aralık 2017 13:01


Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligdeki kötü gidişatını sürdürerek, sahasında Fındıklıspor’a 3-0 mağlup oldu. Ev sahibi takım rakibi karşısında etkisiz bir oyun sergileyerek, 25-22, 25-20 ve 25-14’lük setlerle sahadan mağlup ayrıldı. Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Muhammet Çatar maç sonrası yaptığı açıklamada, kötü gidişata bir an önce nokta koymaları gerektiğini belirtti. Takım olarak maç genelinde kötü bir performans sergilediklerini ve 3-0 yendiklerini belirten Çatar, "Sahamızda üst üste maçlar kaybettik. Tabi maç geneline baktığımızda yine bireysel hata oranımız çok yüksekti. Biz ligde kalan maçları en iyi şekilde oynayıp, toplayabileceğimiz en maksimum puanı toplamak istiyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
10
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç