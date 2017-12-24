Büyükşehir bisiklet kiralama uygulamasını yaygınlaştırıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi yaptığı yatırım ve uygulamalarla insanların yaşamlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Dünya genelinde trafik yoğunluğunun had safhaya ulaştığı günümüzde, başta trafik yoğunluğunun azaltılması ve vatandaşların bisiklete yönlendirilmesi amacıyla başlatılan bisiklet kiralama istasyonu uygulaması genişletiliyor.

Bisiklet sayısı 100’e çıktı

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda ilk defa Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde gezi ve spor amaçlı faaliyete geçirilen Akıllı Bisiklet Kiralama İstasyonu’na ilaveten bisiklet yolu biten Tecde, Fahri Kayahan ve Karakavak bölgelerinde 5 yeni istasyon daha kuruldu. 20 bisiklet ve 20 park yeri ile başlatılan uygulama, eklenen 5 yeni istasyonla 100 bisiklet ve 120 park yerine çıkarıldı. Malatya’nın yanı sıra bölgede ilk kez uygulamaya konulan bisiklet kiralama istasyonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bisiklet kiralama istasyonu, kurulan sistemle çok verimli şekilde işletiliyor. Kurulan sistemle herhangi bir istasyondan alınan bisiklet, kredi kartı veya toplu taşıma kartı okutularak alınıyor. Kullanım sonrasında bulunduğu yere yakın herhangi bir istasyona bırakılıp tekrar kredi kartı veya toplu taşıma kartının okutulmasıyla kiralama işlemi sona eriyor.

Şu anda deneme/alıştırma çalışmaları yürütülen ve 2018 yılı Nisan ayı itibariyle hizmete açılması planlanan Akıllı Bisiklet Kiralama İstasyonlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından işletileceği kaydedildi.