Büyükşehir Darende’de 3 km yeni yol açıyor

Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda ilçeye bağlı Başkaya Mahallesini Mıllular Mahallesine bağlayacak 3 kilometre uzunluğunda yeni bir yol açıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 metre genişliğinde açılan yolun 2 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlandı. Kalan 1 kilometrelik bölümde ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. 2 Mahalleyi birbirine bağlayacak yeni yol Hekimhan’a giden grup yoluna bağlanacak. Kazı ve dolgu çalışmalarının devam ettiği yol kayalık zeminden oluştuğu için çalışmalar zor şartlarda devam ediyor. Bu yıl açılması hedeflenen yolun altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra, önümüzdeki yıl da asfaltlaması yapılacak.

Başkaya ve Mıllular sakinleri yeni açılacak yolun hayatlarını kolaylaştıracağını belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.