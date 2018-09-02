Büyükşehir de asfaltlama çalışmaları

Battalgazi ilçesinde Alhanuşağı’nı Çakıran Mahallesine bağlayan grup yolu ile bağlantı yollarında sathi kaplama asfalt çalışması tamamlandı. 7 kilometrelik asfalt çalışması sonucunda mahalle yolu pırıl pırıl bir görünüme kavuştu. Alhanuşağı’nda ilk defa bu kadar kapsamlı asfalt çalışması yapıldığını belirten mahalle sakinleri, “Büyükşehir Belediyemiz yolumuzu yaparak en önemli sorunlarımızdan birini çözdü. Yaz aylarından tozdan geçilmiyordu. Şimdi tertemiz. Kış aylarında ise mahalleye gelmek çok zahmetli bir işti. Bu kış bu sorunu yaşamayacağız. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

Seyituşağı’nda mahalle içi yollar sıcak asfaltla tanıştı

Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyituşağı mahallesinde ise mahalle içi yollar sıcak asfalt ile kaplandı. 600 metre yapılan asfalt çalışması ile mahalle içi yollar ilk defa sıcak asfalt ile tanıştı.

Seyituşağı Mahalle yolu 25 kilometrelik grup yolunun da önemli bir parçası. Büyükşehir Belediyesi grup yolunda 2 yıldır genişletme çalışmaları yapıyordu. Yolun büyük bölümü, 4 metre genişlikten 11 metre genişliğine çıkarıldı. Yolun bazı bölgelerinde güzergah değişiklikleri yapan Büyükşehir Belediyesi genişletme çalışmalarından sonra yolda asfaltlama çalışmaları yapacak.

Seyituşağı’nda Büyükşehir Belediyesinin uzun zamandır çalıştığını kaydeden mahalle sakinleri, “Yolumuzda uzun zamandır genişletme çalışmaları yapılıyor. Önceki yolumuz dar ve tehlikeliydi. Güzergah değişiklikleri yapıldı. Tehlikeli virajlar ortadan kaldırıldı. Mahalle içi yolumuz asfaltlandı. Geriye kalan bölümlerin bitmesini bekliyoruz. Büyükşehir Belediyemize mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.