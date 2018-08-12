Büyükşehir dev projenin temelini attı

Büyükşehir Belediyesi etaplar halinde yapılacak olan Beydağı Tabiat Parkı için temel atma töreni düzenledi. Beydağı Tabiat Parkı içinde düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, bazı daire başkanları, şube müdürleri, meclis üyeleri, stk temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç bir konuşma yaptı. Bütün kutsal kitaplarda tabiatın ve çevrenin korunmasına önem verildiğini belirten Müdür Koç, “Dünyadaki nüfus artışı ve ekosistemin bozulmasıyla birlikte tabiatın korunması büyük önem kazanmıştır. Malatya’da Pınarbaşı mevkiinde bulunan Turgut Özal Tabiat Parkını plan, proje çalışmaları sonrası 2013 yılında ziyarete açıldı. Büyükşehir Belediyemizde orada güzel proje çalışmaları yapıp işletmesini üstlendi. Alanı 2018 yılı da dahil olmak üzere 550 binin üzerinde insanımız ziyaret etti. Gösterilen ilgiyi karşılayamayan bu parkımıza alternatif olarak Malatya kent merkezine yakın İnderesi bölgesinde bulunan 900 dönümlük alanı Büyükşehir Belediyemizle ortak projeler yaparak Malatya’ya kazandırıyoruz” dedi.

Yeşil alanların Malatya’da artırılıp, korunup, gelecek nesillere aktarılmasının Malatya Büyükşehir Belediyesinin amaçlarından birisi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Şehrin gelişmişliği kişi başına düşen yeşil alan sayısıyla ölçülüyor. Bu anlamda ilçe belediyelerimizle el ele vererek Malatya’mızın dört bir tarafında yeşil alanlar ve parklar yapmaktayız. Bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlarımızın desteği de bizim için önemli. 900 dönüm olan Beydağı Tabiat Parkımızın birinci etabını çok kısa bir zamanda Malatyalı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Birinci etap 100 dönümlük bir alandan oluşuyor. Doğuda Beydağı Tabiat Parkı ile Turgut Özal Tabiat parkı, batıda ise Beylerderesi parkımızla Malatya büyük parklara sahip olacak” şeklinde konuştu.

Malatya’nın son 10 yılda güzel bir değişim ve dönüşüm yaşadığını belirten AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Malatya’mızın bu değişimine bizlerden ziyade dışarıdan gelen insanlarımız şahitlik ediyor. Buda bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor, mutlu ediyor. Beydağı Tabiat Parkımız da bu değişimin bu büyüklüğün işaretlerinden birisi. Bu güzel eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkesi kutluyor, tebrik ediyorum” dedi.

Malatya’nın yaşanabilir kaliteli bir kent konumuna geldiğini vurgulayan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Malatya’nın çevresi tarım alanlarıyla kaplı. Malatya yeşili bol bir kent önemli olan Malatya’da yaşayan herkesin kullanabileceği yeşil alanları, parkları oluşturabilmek. İlçe belediyelerimizde bu alanların artması için çabalıyor. Büyükşehir Belediyemizin uzun vadeli projeleriyle Malatya’nın gelecekte daha yeşil bir kent olabileceğini söyleyebiliriz. Beydağı Tabiat Parkına 70-80 milyonluk bir yatırım gerekiyor. Bu yatırımın yanı sıra buranın iyi bir şekilde işletilmesi gerekiyor. Turgut Özal Tabiat parkı çok güzel işletiliyor. Buranın birinci etabı yapılıyor. Büyükşehir her yıl yapacağı yeni yatırımlarla burayı devasa güzel bir alana dönüştürecek. Malatya’ya değer katacak” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Beydağı Tabiat Parkının proje tanıtımı yapılıp ilk harcı atıldı. Beydağı Tabiat Parkının içerisinde kır kahvesi, lokantalar, çocuk oyun alanları, idari bina, çadırlı kamp alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, WC’ler, büfeler, mescit, otopark alanları, açık spor alanları, basketbol, voleybol ve futbol sahaları, tenis kortları, süs havuzları, piknik alanları olacak.