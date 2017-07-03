Büyükşehir Doğanlar’da 7 km asfalt çalışması yaptı

Doğanlar Mahallesinin ulaşım problemlerinin tamamına yakınını ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi, mahallede toplam 7 kilometrelik asfalt çalışması yaptı. Söz konusu mahallede kalan bazı yerlerin ise altyapı çalışmaları yapıldıktan sonra asfaltlanacağı kaydedildi.

Yapılan asfalt çalışmalarından son derece memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiler. Doğanlar’ın bütün sokaklarının asfaltlandığını ifade eden vatandaşlar, “Büyükşehir Belediyemiz uzun zamandır yolumuzda çalışıyordu. Yollarımız pırıl pırıl oldu. Toz, çamur yok. Bayramda gelen misafirlerimiz yolda çok memnun kaldılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ ilçesinde daha önce ilçe merkezinde bazı caddeler ile Ören ve Bölüklü mahallelerinde toplam 16 kilometrelik asfalt çalışması yapmıştı. Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışmalarının tamamlandığı yine birçok mahallede de asfalt çalışması yapacak.