Büyükşehir engelsiz hizmetlerine devam ediyor

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü kurarak engellilere özel hizmetler sunan Büyükşehir Belediyesi, engelli rampasından tekerlekli sandalyeye, Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezinden engellilere uyumlu toplu taşıma araçlarına kadar her alanda ulaşılabilir imkanlar sunuyor.

Engellilere verilen birçok hizmetin yanı sıra Türkiye’de örnek bir uygulamayla 3 adet minibüsü özel olarak dizayn ederek ağır engelli vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, yeni bir araç daha aldı. Büyükşehir Belediyesi Engelli Bilgi Sistemi (EBS)’ne kayıtlı 640 engelli vatandaşın taleplerine 3 aracın yetersiz kalması dolayısıyla alınan yeni araç hizmete girdi. 162 bin liraya mal olan yeni araç, liftli, iç-dış kamera sistemi ve kamera gibi birçok teknolojik özelliklerinin yanı sıra 3 tekerlekli sandalye taşıma kapasitesine sahip. Katlanabilir koltuk sistemine sahip araç, talebin fazla olması halinde koltuklar yatırılarak, daha çok tekerlekli sandalye taşınabiliyor. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren engelli araçları, özellikle tekerlekli sandalyeye mahkum ağır engellilerin, başta sağlık olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını VIP hizmet kalitesinde karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesi engelli araçları tarafından engellilere yönelik bugüne kadar 20 binin üzerinde taşıma hizmeti verildiği kaydedildi.