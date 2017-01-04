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04 Ocak 2017 17:12

Büyükşehir, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi yapacak

Büyükşehir, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi yapacak

04 Ocak 2017 17:12

Malatya Büyükşehir Belediyesi engelliler için dev bir projeyi etaplar halinde hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Engelli vatandaşların sosyal, kültürel ve sportif alanlarda faydalanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi projesinin etap etap hayata geçirileceği belirtildi.
Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yeşiltepe bölgesinde toplam 37 bin 660 metrekarelik alan üzerine planlanan Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi, Spor Salonu, Fitness Salonu, Yüzme Havuzu, Eğitim Birimleri, Konferans Salonu ve idari birimleri kapsayan bir kompleks olarak etaplar halinde yapılacak.
Engelli vatandaşların sosyal ve kültürel aktivitelere rahat bir şekilde katılmalarını amaçlayan proje, ayrıca engellilere meslek edindirmeyi de amaçlıyor.
Bodrum kat planı makine dairesi ve denge tankı, merdiven, elektrik odası, teknik personel odası, jeneratör, trafo odası, su deposu ve havuz galerisi olmak üzere 685 metrekare alan bulunuyor.
Zemin kat planı yüzme havuzu, havuz galerisi, soyunma odaları, duş, lavabo ve koridor olmak üzere 946 bin 5 metrekare alana sahip.
-Fitness salonu
Fitness salonu, soyunma odası,lavabo ve koridor olmak üzere 281 metrekare alan bulunuyor.
Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezinin birinci etabını oluşturan Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu yapımının ihale aşamasında olduğu ve önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağı bildirildi.



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