Büyükşehir heyetinden Kuluncak’a ziyaret

Geziye Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve muhtarlar katıldı. İlk olarak AK Parti Kuluncak ilçe teşkilatını ziyaret eden heyet, İlçe Başkanı Ahmet Boyraz ve partililerle görüştüler. Daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunan heyet, pazarcı esnafını da ziyaret etti. TÜGVA Malatya Şubesi’nin Kuluncak’ta düzenlediği okçuluk kursunu da ziyaret eden heyet, sporcu çocuklarla sohbet edip, atış talimi yaptı. Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem’i makamında ziyaret eden heyet buradan da Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz’ı ziyaret etti. Daha sonra heyet Kuluncaklı muhtarlarla bir araya geldi. Kuluncak ve mahallelerinin sorunlarının konuşulduğu toplantıda söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Soğuk Hava Deposu ve Kayısı Çekirdeği Kırma Eleme Tesisinin gelecek yıl Kuluncak’a hizmet verir hale geleceğini söyledi.

Kuluncak’ın ihtiyaç duyduğu ve yapılması elzem olan altyapı ve yol çalışmalarının büyük bölümünü yaptıklarını belirten Polat, “İnsan ihtiyacı hiç bitmez. Bu işin bir sınırı bir son noktası yok. Biz imkanlarımız ölçüsünde aciliyet durumuna göre işleri planlıyor, programlıyor ve sahada yapıyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra Kuluncak ilçemize değer katacak, gelişimine katkı sağlayacak her türlü projeyi de hayata geçirme noktasında gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Soğuk Hava Deposu ve Kayısı Çekirdeği Kırma Eleme Tesisi bu projelerden birkaçıydı. Bizler daima muhtarlarımızla yan yana omuz omuzayız. Hizmet kulvarında birlikte yürüyoruz. Var olan sorunların çözümü için 7/24 çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.