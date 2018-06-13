Büyükşehir ilçe iftarları devam ediyor

Doğanşehir ilçe merkezinde düzenlenen iftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanısıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ile vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi MABESEM’e bağlı ekipler tarafından sergilenen ilahi, tasavvuf musikisi ve tiyatro gösterisinin ardından Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük bir konuşma yaparak, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Küçük, “Doğanşehir ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz tarafından önemli yatırımlar yapıldı. Bir yanda parklarımız, bir yanda Gençlik Merkezi, bir yanda da Kültür Merkezi projeleri var. Yakında 200 kişilik yurdumuzun temelini de atacağız” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, Doğanşehir’in önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve Malatya’nın önemli bir ilçesi konumunda bulunduğunu belirterek, “Doğanşehir ilçemizde Büyükşehir Belediyesi tarafından önemli işler gerçekleştirildi. İmar planlamaları, alt yapı çalışmaları yol ve asfalt çalışmalarının yanı sıra üst yapıya yönelik de yatırımlar yapıldı. Bundan sonra da Allah’ın izniyle yatırım ve hizmetlerimiz aynı yoğunlukla devam edecektir. Doğanşehir’de çalışmaları süren yatırımları öncelikle tamamlayıp, eksik olan işleri de bir bir tespit ederek yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini de ifade eden Başkan Polat, “Dört bir yandan ülkemizi zorda bırakmak için gayret gösterilen bir dönemdeyiz. Bu nedenle her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İşte Ramazan ayı vesilesiyle düzenlediğimiz bu iftar programları da birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmek için bir vesile oluyor. İftar programımıza katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.