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10 Mayıs 2018 16:56

Büyükşehir Kent Konseyi trafik farkındalığı için yol kapattı

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü iş birliğinde trafik hastası münasebetiyle trafikte farkındalık oluşturmak adına bir etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Kent Konseyi trafik farkındalığı için yol kapattı

10 Mayıs 2018 16:56


Düzenlenen etkinlikte Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ayşenaz Atabay ve Çocuk Meclisi üyeleri İnönü Caddesi ve Fuzuli Caddesinde yer alan trafik ışıklarında üzerinde “Kendine ve Kentine Saygı Duy Trafik Kurallarına Uy, Emniyet Kemerini Tak, Yayalar Yol Ver ve Kaldırımı Yayalara Bırak” sloganlarının yer aldığı pankartlarla yürüyüş yaptı. Çocuk Meclisi Başkanı Ayşenaz Atabay, Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından 2018 yılı lokomotif projesi olarak başlatılan “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi ile toplum içinde birlikte yaşama kültürü konusunda farkındalık uyandırmak ve toplumsal kurallar noktasında bilinç oluşturmak amacıyla projenin hazırlandığını belirtti.


Yapılan etkinlik ile amaçlarının özellikle emniyet kemeri kullanımı, trafik kurallarına uyma ve yayalara yol verme konusunda farkındalık uyandırmak istediklerini vurgulayan Atabay, “Ülkemizde her yıl trafik kazaları yüzünden yüzlerce çocuk ve yetişkini kaybediyoruz. Trafik kazalarının en büyük sebebinin, kurallara uymama, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten kaynaklandığını görüyoruz. Trafik kurallarının hem bizim canımızı korumada hem de karşı tarafın canını korumada büyük önem taşıdığını unutmamalıyız. Özellikle büyüklerimizin biz küçüklere bu konuda örnek olmaları gerektiğini de hatırlatmalıyız” şeklinde konuştu.


Desteklerinden dolayı Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliğini ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne teşekkür eden Atabay, “Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi olarak diyoruz ki, kendine ve kentine saygı duy, trafik kurallarına uy” diye konuştu.




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