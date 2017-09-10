Büyükşehir Kuluncak’ta yol çalışmalarına hız verdi

9 kilometre uzunluğundaki Ciritbelen Mahalle yolunun 6 kilometrelik dar bölümünde genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, yol genişliğini yer yer 6-8 metre genişliğine çıkardı.

Karaçayır Mahallesinin ulaşımını sağlayan 3 kilometrelik mahalle yolunda ise, asfalt öncesi altyapı çalışmaları yapıldı. 2 mahalle yolu da yakın bir zaman içerisinde asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Muhtarlardan teşekkür

Ciritbelen’in en büyük sorunlarından bir tanesinin çözüldüğünü ifade eden mahalle muhtarı Cafer Aslan, “Yolumuz bölüm bölüm genişletildi. Tehlikeli virajlar düzeltildi. Şuan asfalt öncesi altyapı çalışmaları yapılıyor. Uzun yıllardır var olan yol sorunumuz bu çalışmalarla tarihe karışacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karaçayır Mahalle Muhtarı Mehmet Kaya da, yapılan hizmetlerden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyemiz Kuluncak ilçemizde önemli hizmetler yapıyor. Bu hizmetlerden biri de mahallemizin yoludur. Asfalt sorunumuz vardı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorunumuzun çözümü için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Yakın bir zamanda tozdan kurtulacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır başta olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.