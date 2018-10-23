Büyükşehir Malatya'nın geleceğini planlıyor

İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra Genel Sekreter Cemal Nogay, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Büyükşehir ve Battalgazi Belediye Meclis Üyeleri, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Ömür Karaağaç, Erenli Mahalle Muhtarı Nuri Bağ, Kamıştaş Mahalle Muhtarı Cemal Karageyik ve Çamurlu Mahalle Muhtarı Aziz Polatbaş katıldı.

Muhtarlardan Başkan Polat'a teşekkür

Ziyaretinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür eden mahalle muhtarları, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapılan hizmetleri yerinde incelemesi ve sorunları ilk ağızdan dinlemesi çok güzel. Yapılan hizmetlerden dolayı emeği geçenlere ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da inceleme gezisi sırasında yaptığı kısa konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız sorunları yerinde görmek, vatandaşlarla sohbet etmek için her zaman sahada. Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan bütün mahallelere en iyi hizmeti götürme gayreti içerisinde. Burada yapılan toplantıda mahalle sakinlerimiz istek ve taleplerini Sayın Başkanımıza iletecekler. İnşallah en kısa sürede daha iyi hizmetler bu mahallelerimize de gelecek” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin güler yüzlü bir şekilde kendilerini karşılamalarından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya genelinde sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'da hizmet gitmemiş ve ayak basılmamış bir nokta dahi bırakmayacağız. Malatya'nın geleceğini planlayan Büyükşehir Belediyesi kısa, orta ve uzun vadeli projeler yapılmaktadır. Battalgazi ilçemizin gelişmesine katkı sunacak cazibe merkezleri oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu amaç doğrultusunda yol çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. 112 Acil Eylem Planımızı kamuoyu ile paylaşırken Kuzey ve Güney Çevre yollarımız ile ilgili çalışmalarımıza yoğunluk vereceğimizi belirtmiştik. Bu kapsamda çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürmekteyiz. Yollar bir şehrin can damarıdır, gelişmiş göstergesidir. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın dört bir tarafında yeni yollar açarken diğer taraftan da var olan yolların standartlarını yükseltmek için çalışmaktayız. Malatya'mız için birlikte yürüyeceğiz. Malatya'mıza kim emek vermişse, kim hizmet etmişse başımızın üzerinde yeri vardır. Amacımız Malatya'ya güzel hizmetler yapmaktır” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat beraberindeki heyet ile birlikte kırsal mahallelerde yapılan yol çalışmalarını da yerinde inceleyerek yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.