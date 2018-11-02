Büyükşehir masa tenisinde 9. oldu

etap maçları sonunda 9.sırada yer aldı.

Türkiye Süper Ligi´nde 2018-2019 Ali Abalı sezonu Ankara Mamak Spor Salonunda yapılan 1.etap maçlarıyla başladı.

Erkeklerde geçen yılın şampiyonu Beşiktaş ile birlikte Fenerbahçe, İstanbul BBSK, Türk Telekom ve Sarkuysan ilk etabı yenilgisiz tamamladılar. Beşiktaş, Fenerbahçe ve İstanbul BBSK 4´er maç yaparken Sarkuysan Kulübünün isteği üzerine TMTF Yönetim Kurulu takımın Gaziosmanpaşa Belediye ve Türk Telekom maçlarını ileri bir tarihe erteledi. Bu nedenle İzmit takımı 2 maça çıkarken, Türk Telekom üç maç yapmış oldu. Erkeklerde, Altınordu, Antalya Büyükşehir ASAT, Malatya Büyükşehir, ligin yeni takımları olurken, erkeklerde geçen sezon Koza Wos Tenis Spor ve Sistem Reklam adıyla mücadele eden takımlar yeni sezonda Koza Wos Spor ve Beylikdüzü Masa Tenisi İhtisas isimleriyle mücadele edecekler. Büyük bütçeli takımlara karşı Süper Lig'de mücadele veren Malatya Büyükşehir Belediyespor, ilk etapta oynanan 4 müsabakada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. İlk etapta Beşiktaş, Tenis Eskrim Dağcılık ve Yalova Belediyesi Gençlikspor'a 4-0 mağlup olan Malatya Büyükşehir Belediyespor, Altınordu'yu 4-1 mağlup etti. İlk etap sonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve İstanbul BBSK 8 puanla zirvede yer alırken, 5 puanlı Malatya Büyükşehir Belediyespor, 9 puanla 9.sırada bulunuyor.

Türkiye Süper Ligi´nde sezonun 2.etabı 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul´da yapılacak.