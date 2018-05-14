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14 Mayıs 2018 16:43

Büyükşehir Meclis toplantısı devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs Ayı toplantısına yaptığı 2.

Büyükşehir Meclis toplantısı devam ediyor

14 Mayıs 2018 16:43

birleşimle devam etti.


Meclis Salonunda yapılan 2. birleşime Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. İmar ağırlıklı gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlanırken, gündem maddeleri içerisinde yer alan, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Yeşiltepe bölgesindeki 6 adet taşınmazın ihaleyle satılması için Encümene yetki verilmesine, Battalgazi ilçesinde ibadet alanı olarak ayrılan 825 metrekarelik parselin cami yapılmak üzere 25 yıllığına Battalgazi İlçe Müftülüğü’ne devredilmesine meclis tarafından karar verildi. Meclis toplantısında ayrıca boş bulunan Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na Uğur Topal’ın atandığı bilgisi meclise sunuldu.


5 milyon liralık ödenek


Büyükşehir Belediye Meclisi, Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından Hekimhan İlçesi Yamadağı Kayak Tesis Yolu için ayrılan 5 milyon liralık ödenek ile ilgili protokollerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a yetki verilmesini de kabul etti.


Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısının 3. birleşimini 15 Mayıs Salı günü saat 14:00’de yapmayı kararlaştırdı.




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