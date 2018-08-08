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08 Ağustos 2018 16:48

Büyükşehir Meclisi ağustos toplantılarına başladı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Meclisi ağustos toplantılarına başladı

08 Ağustos 2018 16:48


Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şefik Şengün Başkanlığında yapılan meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.


Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden kısa bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün, "MASKİ Genel Müdürlüğünün Pütürge’de İçme Suyu çalışmaları sırasında iş kazası sonrası hayatını kaybeden İsmail Gökçe’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi. Gündem içerisinde yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddelerde ilgili komisyonlara havale edildi. MOTAŞ’nin 5 milyon sermaye artırımı ile MESTON Kent Dizayn Çevre İnş. Ltd. Şti.’ye kredi kullanma yetkisi verilmesi ile ilgili gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.


2. Birleşim 13 Ağustos’ta


Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısının 2. Birleşimini 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 14.00’de yapmayı kararlaştırdı.




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