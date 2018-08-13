Büyükşehir Meclisi ağustos toplantılarına devam ediyor

birleşimle devam etti.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkanvekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Saat 14.00’de gerçekleştirilen birleşimde, gündemde bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaka Mahallesine yapılacak olan GES projesi ’de görüşülerek kabul edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya’ya kazandırılan Kerpiç evlerinden bir tanesi MESTON Kent Dizayna tahsisi konusundaki gündem maddesi de görüşülerek kabul edildi. H Plaka yönetmeliği revizyonu da komisyon raporları doğrultusunda kabul edildi.

Meclis, Ağustos ayı 3. birleşimini 14 Ağustos Salı günü saat 16.00 da yapacak.