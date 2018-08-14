Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 16:11

Büyükşehir Meclisi Ağustos toplantılarını tamamladı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayı olağan toplantıları yapılan 3.

Büyükşehir Meclisi Ağustos toplantılarını tamamladı

14 Ağustos 2018 16:11

birleşimle sona erdi.


Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkanvekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Saat 14.00’de gerçekleştirilen 3. birleşimde gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Ağırlıklı olarak imar maddelerinin görüşüldüğü Meclis Toplantısında Kurban Bayramının 1. Gününde MOTAŞ’a ait şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması kararlaştırıldı.


Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 12 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacağını açıkladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç