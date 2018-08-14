Büyükşehir Meclisi Ağustos toplantılarını tamamladı

birleşimle sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkanvekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Saat 14.00’de gerçekleştirilen 3. birleşimde gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Ağırlıklı olarak imar maddelerinin görüşüldüğü Meclis Toplantısında Kurban Bayramının 1. Gününde MOTAŞ’a ait şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 12 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacağını açıkladı.