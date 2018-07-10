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10 Temmuz 2018 17:08

Büyükşehir Meclisi çarşamba günü toplanıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısı 11 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Meclisi çarşamba günü toplanıyor

10 Temmuz 2018 17:08


Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 14.00’de yapılacak olan meclis toplantı gündeminde, Yeşilyurt ve Darende İlçelerinde Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amacıyla hazırlanan imar planı değişikliği, 112 sağlık istasyonu olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne bina tahsisi, Darende Gürpınar Mahallesinde bulunan ilkokul binasının Günpınar Yardım Kalkındırma Eğitim ve Kültür Vakfına kiralanması, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Lütfiye Sarıtaş Konağı’nın Ensar Vakfı Malatya Şube Başkanlığına kiraya verilmesi, sosyal görevlere gidecek toplu ulaşım araçları ücret tarifesinde değişiklik yapılması gibi konular ile imar konuları yer alıyor.




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