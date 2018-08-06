Büyükşehir Meclisi çarşamba günü toplanıyor

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Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan imar ağırlıklı toplantı gündemi içerisinde ayrıca, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü’nün Görev Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği hakkındaki komisyon raporu, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerinde Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan 16 taşınmazın MOTAŞ ‘ye devri, Güvenlik Şube Müdürlüğünün Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlanması gibi maddeler yer alıyor.