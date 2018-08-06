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06 Ağustos 2018 17:35

Büyükşehir Meclisi çarşamba günü toplanıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı, 8 Ağustos Çarşamba günü saat 14.

Büyükşehir Meclisi çarşamba günü toplanıyor

06 Ağustos 2018 17:35

00’de gerçekleştirilecek.


Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan imar ağırlıklı toplantı gündemi içerisinde ayrıca, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü’nün Görev Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği hakkındaki komisyon raporu, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerinde Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan 16 taşınmazın MOTAŞ ‘ye devri, Güvenlik Şube Müdürlüğünün Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlanması gibi maddeler yer alıyor.




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