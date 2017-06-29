Turgut Özal Tabiat Parkını devraldıktan sonra yeni baştan düzenleyerek Malatyalıların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Tabiat Parkı’nda bisiklet uygulaması başlatıyor.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Turgut Özal Parkı’nda Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi hayata geçiriliyor.

1 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan proje kapsamında vatandaşlar bisikletle Turgut Özal Tabiat Parkını gezerek, doğal ortamda sağlıklı yaşam için spor yapacak.

20 adet bisiklet

Kredi kartı veya kent ulaşım kartları kullanılarak hizmet verecek olan Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi için ilk etapta 20 adet bisiklet kullanılacak. Proje kapsamında 1 adet Kiosk, 1 adet pano, 20 adet bisiklet park ünitesi ile 20 adet bisiklet kurulumu gerçekleştirildi.

Bisiklet kiralama sistemi, kredi kartı veya kent ulaşım kartları kullanılarak çalışacak. Bilgisayar entegreli, kilit sistemi ile sürekli veri alışverişi yapan ve park istasyonların yönetimi sağlayan, bisikletlerin iade edilmesi esnasında akıllı bisikletler içerisine yerleştirilen çiplerle istasyonla bağlantı kurup, kilitlemeyi aktif hale getirecek.

Kiralama bedeli olarak ilk yarım saat ücretsiz, sonraki her saat için 1 TL düşünülürken, kesin rakamların Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nin Temmuz ayı toplantısında belirleneceği kaydedildi.