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17 Mayıs 2018 13:26

Büyükşehir sporcusu Kick Boks’ta milli formayla yarışacak

Sporun her dalında bünyesinde sporcu barındıran Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, milli takıma sporcu vermeye devam ediyor.

Büyükşehir sporcusu Kick Boks’ta milli formayla yarışacak

17 Mayıs 2018 13:26


Bugüne kadar birçok dalda milli takımlara sporcu gönderen ve önemli başarılar elde eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü, şimdi de Türkiye Kick Boks Milli Takımı’na sporcu gönderdi.


Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Ocak ayında Türkiye Kick Boks Turnuvasında 63 kiloda şampiyon olan Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Mehmet Kaya, Milli Takıma çağrıldı.


17 Mayıs tarihi itibariyle Milli Takım kampına katılan Mehmet Kaya, 17-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında Macaristan’da yapılacak olan Kick Boks Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek.




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