Büyükşehir tiyatro etkinlikleri devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nin organizasyonuyla ilimize gelen, “Çığa Sanat” tarafından sahnelenen; Tuzak isimli oyun, büyük ilgi gördü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi çocuklar ve gençler için kültürel ve sosyal alanlarda etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, gençleri her alanda dinlemeye, onların kendilerini geliştirerek kalifiye insanlar olması için çalışmalar gerçekleştirmeye devam ederken, şehrin kültürel ve sosyal hayatına dair etkinliklerde hız kesilmiyor.

Geleceğin teminatı olan çocuklar ve gençlerin kültürel, sosyal alanlarda kendilerini geliştirmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Polat, “Sinema, tiyatro, resim, müzik gibi faaliyetler gençlerimizin gelecekte kendilerini ifade etmeleri için çok önemli. Teknolojinin tüm araçlarının bizleri çevrelediği bu çağda, çocuklarımızın televizyondan, bilgisayar oyunundan uzak kalarak tiyatro, sinema gibi kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi gerekiyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda birçok etkinlikler düzenliyoruz. Malatya'da birçok oyun sergileniyor. Bunun yanı sıra diğer illerden gelen tiyatro ekipleriyle iş birliği yaparak Malatyalı öğrenci kardeşlerimizi tiyatro ile buluşturuyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde ilimizde “Çığa Sanat” Tiyatrosu ekibini misafir ettik. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde 30-31 Ekim 2018 tarihinde “Tuzak” isimli oyunu sergilediler. İlimizdeki ortaokul ve lise öğrencilerinin izlediği oyunu yaklaşık bin 700 kişi izledi. Bu tür etkinliklere böyle güzel katılımlar olduğu zaman mutlu oluyoruz" diye konuştu.