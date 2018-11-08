Büyükşehir trafo yolunu asfaltladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Battalgazi Mahallesi'nde asfaltlama çalışmaları yaptı. Göztepe bağlantı yolunda değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarını büyük oranda tamamlayan Büyükşehir Belediyesi caddenin bağlandığı Trafo Yolunu sıcak asfalt ile kapladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Geziye AK Parti Malatya eski Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen ile Battalgazi Mahalle Muhtarı Şükrü Kılıç da katıldı.

Battalgazi Mahallesinin en önemli yollarının asfaltlandığını belirten mahalle muhtarı Şükrü Kılıç, “Göztepe bağlantı yolunda çok güzel düzenleme çalışmaları yapıldı. Bağlantı yolunun devamı olan Trafo Yolu da asfaltlandı. Uzun süreden beri ihtiyaç duyduğumuz bir hizmetti. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

15 metre genişliğindeki yolu standartlara uygun hale getirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise “Yeşilçam Caddemiz, Göztepe Caddemiz ve Trafo Yolu Kuzey Kuşak Yolu'nun önemli parçaları. Buradaki proje çalışmalarımızı tamamladık. Birkaç ufak işimiz kaldı. Bölgenin gelişimine katkılar sağlayacak bu projelerden vatandaşlarımızın da memnun olması bizleri son derece mutlu ediyor. Bu tablonun oluşmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.