Büyükşehir voleybolda sezona yenilgiyle başladı

Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, lige yenilgiyle başladı. Turuncu yeşilli ekip, 1. hafta maçında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Malatya ekibi sezonun ilk haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Hatay'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım Hatay Büyükşehir Belediyespor ilk sette 25-19, ikinci sette yine 25-19'luk üstünlük kururken, Malatya ekibi ise üçüncü seti 25-22 önde tamamladı. Son sette rakibine 25-18 üstünlük kuran Hatay maçı 3-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 2. haftasında 13 Ekim Cumartesi günü Malatya'da Kuzey Enerji Gümüşhane Torul ile karşılaşacak.