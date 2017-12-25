Büyükşehir yeni stada 10 milyon TL harcadı

sırada tamamlarken, yapımında sorunlar yaşanan yeni stadyum, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 10 milyon TL’lik harcamasıyla eksiklikleri tamamlanarak sezonun 5. maçında hizmete girdi.

Müteahhit firmanın iflas etmesi nedeniyle yapım süreci uzayan ve birçok sorunlar yaşanan yeni stat, 2017-2018 sezonu açılışına yetiştirilemeyince, devreye Büyükşehir Belediyesi girerek, stadı hizmete açtı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan Yeni Malatya Stadyumu, eksikliklerin giderilmesi için 1 yıllığına Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.

Stadın devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte eksikliklerin giderilmesi için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 10 milyon liralık bir harcamayla eksiklikleri gidererek, kısa sürede stadı Malatyalı futbol severlerin hizmetine açtı.

9.4 milyon liralık tadilat

27 bin 44 kişi kapasiteli yeni stadyumda Büyükşehir Belediyesi 9 milyon 440 bin liralık tadilat gerçekleştirdi. Stadyumdaki eksiklikler nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından sezon başında ‘maç oynanmaz’ raporu verilirken, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı tribün bölümlendirmeleri ve güvenlik bariyeri, merdiven ve demir kapı yapımı, soyunma ve görevli odalarının düzenlenmesi, koltuk numaralandırmaları ve yönlendirme levhaları, localara masa, tv ünitesi, kapı yapımı, duvar yıkım ve tadilat işleri, ahşap kulübe, 4 adet bilet gişesi, boya işleri, kablolama ve jeneratör tadilatlarından sonra stattaki eksiklikler giderilerek, oynama izni verildi.

Çakır: “Malatyaspor bizim ortak paydamız”

Amatör spor kulüplerinin yanı sıra profesyonel spor kulüplerine de önemli destekler verdiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Evkur Yeni Malatyasporun, Malatyalıların ortak paydası olduğunu söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin spor ve sporcu dostu bir belediye olduğunu kaydeden Başkan Çakır, Evkur Yeni Malatya Sporun süper ligde kalıcı olması için Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elinden gelen desteği vereceğini kaydetti. Başkan Çakır, “Talihsiz olaylar sonucu Amatör Kümeye düşen efsane Malatyasporun yerini doldurması için adını ‘Yeni Malatyaspor’ olarak değiştirerek Malatyalılara armağan ettiğimiz Malatya Belediyespor, bugün süper ligde ilimizi başarıyla temsil ediyor. Süper Lige çıkmasının ilk yılı olmasına rağmen, kendine orta sıralarda yer bulan gözbebeğimiz Evkur Yeni Malatya Spor, herkesin desteğiyle ligde kalıcı olacak ve Malatyamızı başarıyla temsil edecektir. 2. ve 1. Ligde verdiğimiz destek, Süper Ligde de sürecektir. Yeni stadyumdaki eksiklikleri gidererek, stadı hizmete açmamız, takımda ve taraftarda ayrı bir heyecan oluşturdu. Seyirci sayımız her geçen gün artıyor. İçeride ve dışarıda önemli maçlar kazanıyoruz. Ben takıma her zaman destek veren başta cefakar taraftarlar olmak üzere, yönetim, teknik heyet ve futbolcularımızı canı gönülden kutluyorum. İnşallah ikinci yarı Malatya’ya yakışır daha iyi bir takım seyredeceğiz” diye konuştu.