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05 Aralık 2017 13:22

Büyükşehir yol çalışmalarına devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hasan Varol Mahallesi Dilek Sokakta çevre düzenleme çalışmalarını tamamlarken, Çöşnük Mahallesinde bulunan Veliaht Sokakta ise yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir yol çalışmalarına devam ediyor

05 Aralık 2017 13:22


Kent genelinde yol çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Hasan Varol Mahallesi sınırları içinde bulunan 400 metre uzunluğundaki Dilek Sokakta çevre düzenleme çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Küçük işlerin kaldığı sokakta Büyükşehir Belediyesi 7 metre genişliğinde yol, 2 metre genişliğinde çift taraflı cep otoparklar, 3 metre genişliğinde kaldırım yaparken, caddeye 94 adet çeşitli türlerde ağaç dikti. 47 adet dekoratif aydınlatma direğinin monte edildiği çalışmalarda 538 ton asfalt, 3 bin 350 metrekare kaldırım taşı kullanıldı. Çöşnük Mahallesi sınırları içinde bulunan Veliaht sokakta ise yol genişletme çalışmaları yapılıyor. 700 metre uzunluğundaki Veliaht Sokağın 400 metrelik bölümü genişletilirken mevcut 6 metre genişliğindeki yol 20 metreye çıkarılıyor.


Büyükşehir Belediyesi sokağın 200 metrelik bölümünde ise 7 bin metreküp taş duvar işi yaptı. Sokakta eğimden kaynaklanan kot farkını düşürmek için de çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, yolu taş duvar ile daha güvenli hale getirdi. Büyükşehir Belediyesi sokakta ayrıca 32 bin metreküp toprak dolgu ve bin metreküp alt temel malzemesi serimi yaptı.




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