Büyükşehir zabıta ekipleri fiyat artışlarını denetliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup toplantısında vatandaşlara yönelik "Alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin" çağrısı üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri harekete geçti. Denetimlerini artıran Zabıta ekipleri, gıda satışı yapan işletmeler ile gıda üretimi yapan işyerlerinin denetimlerini yaparak fiyat etiketlerini kontrol ettiler. Yapılan denetimler sırasında gerekli uyarıların yapıldığını belirten ekipler, "Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gıda satışı yapan işletmeler ile gıda üretimi yapan işyerlerini sürekli olarak denetlemeye devam edeceğiz. Ekonomik krizi bahane edip fiyat artışı yaparak vatandaşları mağdur eden işletmelere müsamaha gösterilmeyecek. Vatandaşlarımızın fiyat etiketlerinde görmüş oldukları fiyat tutarsızlıklarını 444 51 44 numaralı çağrı merkezine bildirdikleri takdirde gerekli denetimler zabıta ekipleri tarafında gerçekleştirilecektir" dedi.