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27 Mayıs 2018 16:11

Büyükşehir Zafer Mahallesinde sokak iftarı verdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve geleneksel hale getirilen mahalle iftarlar programlarından biri daha gerçekleştirildi.

Büyükşehir Zafer Mahallesinde sokak iftarı verdi

27 Mayıs 2018 16:11

Zafer Mahallesinde gerçekleştirilen iftar programına, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.


İftar’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bazı daire başkanları, şube müdürleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, mahalle iftarlarının asıl amacının birlik ve beraberlik içerisinde Ramazanı geçirmek olduğunu söyledi. Türkiye’nin huzurunu bozmak isteyenlere karşı hep dayanışma içinde ve birlik içerisinde olunması gerektiğini vurgulayan Polat, “Bu güzel atmosferi görünce yapmış olduğumuz işin ne kadar doğru olduğunu anlıyoruz. Ramazan aylarını iyilik atmosferine dönüştürmeliyiz. Çünkü Ramazan sevgidir, paylaşmaktır. Bizde bu feyzi bugün Zafer Mahallesi sakinlerimizle yaşıyoruz” dedi.


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de yaptığı konuşmada birlik beraberlik vurgusunda bulundu. Türkiye’nin kiritik süreçlerden geçtiğini belirten Tüfenkci, “Türkiye’de yeni bir döneme giriyoruz. Bu yeni döneme vereceğiniz desteklerle daha güçlü bir Türkiye ortaya çıkacak. Millet olarak en büyük görevimiz bu birlik ve beraberliği muhafaza etmektir” diye konuştu.




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