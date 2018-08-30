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30 Ağustos 2018 15:23

Büyükşehir’de asfalt çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt yolunun Gedik Mahallesi bölümü ile şehir merkezinde Antepli Sokakta asfaltlama çalışmaları yaptı.

Büyükşehir’de asfalt çalışmaları

30 Ağustos 2018 15:23


Malatya şehir merkezi başta olmak üzere ilçelerin tamamında yol çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yıpranan ve bozulan yolları da tekrar standartlara uygun hale getiriyor. Yeşilyurt yolunun Gedik Mahallesi bölümünde altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollar sıcak asfalt ile kaplandı. Eski Yeşilyurt ve Gündüzbey’in ulaşımını sağlayan yol tamamlanarak hizmete açıldı. Kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı 700 metre uzunluğundaki Antepli Sokak pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuldu. Yılların getirdiği aşım sonrası bozulan yol, ilk olarak kazı çalışmalarını yapan Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltladı.


Cadde esnafı da yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ettiler. Bölge esnafı, “Caddemiz bozulmuştu. Sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat sık sık esnaf ziyaretlerinde bulunuyor. Caddemizin sorunlarını kendisine ilettik. Başkanımız da olaya kayıtsız kalmadı. İlgilenerek caddemizin sorunlarını çözdü. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dediler.




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