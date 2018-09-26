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Büyükşehir'de Aşure ikramı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezinde Muharrem ayı dolayısıyla “Aşure Programı” düzenlendi.


26 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen Aşure Programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Şahin, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen programda aşure ikramından önce Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan kısa bir selamlama konuşması yaptı. Muharrem ayının önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Muharrem ayı hicri ayların başlangıcıdır. Hz. Ömer döneminde hicri takvim belirlendiği zaman Peygamber Efendimizin hicreti esas alınmış ve ona göre belirlenmiştir. Muharrem ayında birçok olaylar vuku bulmuştur. Peygamber Efendimizin ciğerparesi olan Hz. Hüseyin'in ve beraberindekiler, hakkı haykırmak ve zulme dur demek için çıkmış oldukları bu yolda ne olacağını biliyorlardı. Muharrem ayı hem bu yönüyle hem de Aşure Ayı olarak idrak edilmektedir. Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezimiz etkinlikleri ile her zaman çok aktif olmuştur. Bina inşa etmek kolaydır ancak zor olan o binaları yaşatmaktır. Bu merkezimizde hayat var, canlılık var bunu sağlayan sizlersiniz. Türkiye'deki diğer belediyelerimize örnek olacak bir tesis. Rabbim bizlere, sizlere ve güzel Malatya'mıza hizmet etmeyi nasip etti. İnşallah bu hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli tarafından okunan duanın ardından aşure ikramı yapıldı.

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