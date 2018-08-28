Büyükşehir’de yol açma çalışması

Tecde’de Yüzakı Bulvarını Gülay Caddesine bağlayan 700 metre uzunluğundaki bağlantı yolunun 500 metrelik bölümü açıldı. Geriye kalan 200 metrelik bölümde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yol üzerinde kalan 3 yapının yıkımını gerçekleştirdi. 22 metre genişliğinde açılan bağlantı yolu, Yüzakı Bulvarı, Gülay Caddesi ve Mıhlıdut Caddeleri ile birleşiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen de eşlik etti.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 3 yapının yıkılmasıyla birlikte 700 metrelik bağlantı yolunun tamamının açılacağını söyledi. Tecde bölgesinin Malatya’nın en hızlı gelişen bölgelerinden biri olduğunu belirten Başkan Polat, “Biz bu gelişime paralel olarak bölgemizde birçok caddede değişim dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapıyoruz. Yakın zamanda Yüzakı Bulvarımızda da bu çalışmaları yapacağız. Mıhlıdut Caddemizde çalışmaların büyük bölümünü tamamladık. Gülay Caddemizde çalışmalar son sürat devam ediyor. Bu çalışmaların yanı sıra yeni bağlantı yolları açıyoruz. 700 metre uzunluğundaki bağlantı yolumuzun büyük bölümü açıldı. 200 metrelik bölümde kalan 3 yapının yıkımını gerçekleştiriyoruz. Son engelleri de kaldırıyoruz. Yakın bir zamanda yol altyapı çalışmaları yaparak yolumuzu hizmete açacağız. Açtığımız ve genişlettiğimiz yollar bölgenin daha sağlıklı gelişmesini sağlayacak. Yaptığımız bütün yol çalışmalarıyla ilgili olarak çok olumlu dönüşler alıyoruz. Bizi mutlu eden tarafı da budur” şeklinde konuştu.