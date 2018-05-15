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15 Mayıs 2018 13:29

Büyükşehirden Anneler Günü kutlaması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Büyükşehirden Anneler Günü kutlaması

15 Mayıs 2018 13:29


Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi’nde çocuklar yaptıkları etkinliklerle Annelerinin günlerini kutladı. Müze öğretmenlerinin nezaretinde gruplar halinde yapılan etkinlikler sonucunda 100 çocuk, Anneler Gününü kutladı. Etkinlikler kapsamında hazırlanan “Ellerimi Hiç Bırakma Anne” adlı mektuba çocuklar boyayla kendi el izlerini bıraktı. Annelere, Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi tarafından hazırlanan “Annelik Sertifikası” da verildi. Etkinlikler kapsamında ayrıca çeşitli el işi hediyelikler de çocuklar tarafından süslemeleri yapılarak annelerine verildi.




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