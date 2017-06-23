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23 Haziran 2017 18:23

Büyükşehirden bayram öncesi yoğun asfalt mesaisi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi altyapısı yenilenmiş caddeleri asfaltlamaya devam ediyor.

Büyükşehirden bayram öncesi yoğun asfalt mesaisi

23 Haziran 2017 18:23

Çalışmalar kapsamında Abdulkadir Eriş, Alacakapı ve Malatya Caddeleri asfaltlandı.


MASKİ tarafından yapılan altyapı yenileme çalışmalarının ardından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için geceli gündüzlü çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, 1.2 kilometre uzunluğundaki Abdulkadir Eriş Caddesini, 1.3 kilometre uzunluğundaki Malatya Caddesini ve 400 metre uzunluğundaki Alacakapı Caddelerini finişer ile asfaltladı.


İnönü Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Yeşiltepe Sanayi kavşağıyla birleşen Abdülkadir Eriş Caddesi yapılan asfalt çalışmalarıyla temiz bir görünüme kavuştu. Büyükşehir Belediyesi aynı caddede bayram sonrası kaldırım bakım-onarım çalışmaları da yapacak.


Eski Malatya mevkisinde bulunan ve Malatya’nın önemli ulaşım yükünü çeken Malatya Caddesi ile Alacakapı Caddeleri de bayram öncesi asfaltlanarak hizmete girdi. Altyapı çalışmalarının devam ettiği bölgede Büyükşehir Belediyesi altyapının bitirilmesinin ardından asfaltlama çalışması yapacak.




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