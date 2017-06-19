Büyükşehir’den çiftçilere yem bitkileri üretimi desteği

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çiftçilere yönelik pratik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra hibe ve bilimsel destekler veriliyor.

Hayvan beslemede önemli bir yere sahip olan kaba yemin üretilerek hayvanlardan yüksek verim alınması için Tarımsal Projeler Müdürlüğü personeli tarafından çiftçiler bilgilendirilerek, uygulamalı ekimler yapılıyor. Konuyla alakalı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kaba yem olarak tabir edilen ürünlerin özellikle süt hayvanlarında verimi 3 katına kadar çıkardığı belirtilerek, “Hayvan beslemede önemli bir yeri olan kaba yemin, toplam tarımsal üretimdeki yeri incelendiğinde bu oranın yüzde 1-2 civarında olduğu görülmektedir. Bu durum, hayvanların kaba yem gereksinimlerini dahi karşılamaktan uzak bir üretim düzeyine sahip olduğumuzu göstermektedir. Süt verim kapasitesi 25-30 litre olması gereken ineklerin, 8-10 litre süt verdiği görülmektedir. Aynı durum besi işletmeciliği yapan işletmelerde de farklı değildir. En başta hayvancılıkla ilgilenen işletmeler kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak ve yem fiyatlarında etkilenmemek için arazilerinin bir kısmını kaba yem üretimine ayırmak zorundadır. Aksi halde yüksek fiyattan alacağı ve yüzde 2.5 ham protein olan buğday samanı ile hayvanlarını beslemek zorunda kalacaklardır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, kaba yem üretiminin artırılması amacıyla Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının kaliteli kaba yem üretimi konusunda üreticileri bilinçlendirilmek üzere çalışmalar yaptığı kaydedilerek, “Hayvansal üretim yapan işletmeler ile bitkisel üretim yapan işletmeler arasında sektörel bazda bir işbirliğini sağlayarak, yem fiyatlarındaki dalgalanmaları asgariye indirmek, kaliteli kaba yem üretimi için gerekli tohum, teknik bilgi, mekanizasyon ve sulama gibi konularda istenilen düzeye varabilmek için ilçe ve mahallerimizde üreticilerimizin kendi imkanları dahilinde deneme çalışmalarına başlanmış olup, bu çalışmalar kapsamında, Akçadağ/ Pınarlıgeçit Mahallesinde sulu şartlarında yonca denemesi, Arapgir/Deregezen Mahallesi sulu şartlarda silajlık mısır denemesi, Arapgir /Deregezen Mahallesi sulu şartlarda süt otu, Arapgir/Gözeli Mahallesi sulu şartlarda silajlık mısır denemesi, Arapgir/Gözeli Mahallesi sulu şartlarda yonca denemesi, Doğanşehir/ Kadılı Mahallesi sulu şartlarda yonca denemesi, Battalgazi/Pelitli Mahallesi sulu şartlarda silajlık mısır denemesi, Doğanyol/Çolak Mahallesi sulu şartlarda İtalyan çimi, Yazıhan /Sadıklı Mahallesi kuru şartlarda korunga denemesi, Yazıhan /Sürür Mahallesi sulu şartlarda yonca denemesi, Yazıhan /Sürür Mahallesi sulu şartlarda İtalyan çimi, Yazıhan /Sürür Mahallesi sulu şartlarda mısır denemesi, Kuluncak /İsmet Paşa Mahallesi sulu şartlarda arı otu denemesi, Kuluncak /Bıyık Boğazı Mahallesi sulu şartlarda yonca denemesi, Pütürge /Merkez Mahallesi kuru şartlarda korunga denemesi, Darende /Imaklı Mahallesi sulu şartlarda süt otu denemesi, Doğanşehir/Erkenek Mahallesi sulu şartlarda sorgum-sudan otu denemesi, Hekimhan/Dursunlu Mahallesi sulu şartlarda sorgum-sudan otu denemesi, Hekimhan/Girmana Mahallesi sulu şartlarda yonca denemesi, Hekimhan/Girmana Mahallesi sulu şartlarda sorgum-sudan otu denemesi, Yeşilyurt/Sütlüce Mahallesi sulu şartlarda yonca denemesi ve Hekimhan /Kurşunlu Mahallesi kuru şartlarda korunga denemesi yapılmıştır” denildi.