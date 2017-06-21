Büyükşehir’den Evkur Yeni Malatya Spor’a tesis desteği

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün Orduzu’daki Nurettin Soykan Tesislerinde incelemelerde bulundu. Geziye genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ile şube müdürleri de eşlik etti.

İlk olarak Spor Toto Teşkilatı tarafından yapılan yeni binayı gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır daha sonra 1983 yılında yapılan ve halen kullanılmakta olan kulüp tesislerini gezerek, yapılacak tadilat çalışmaları öncesi yetkililerden bilgiler aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı’dan da bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Evkur Malatyaspor’un modern tesislere sahip olabilmesi için gerekli desteklerin verileceğini belirterek, şimdiden proje çalışmalarına başlandığını söyledi.

İlgili teknik ekiple birlikte yeni ve eski tesisleri gezdiklerini belirten Başkan Çakır, “Süper Lige çıkan takımımıza modern bir çalışma alanı oluşturmak için çalışıyoruz. Yeni binanın tüm eksiklerini giderip, iç mimarisini takımımızın ihtiyacına göre yapacağız. Bir futbol takımının ihtiyaç duyduğu her şeyi yansıtmayı amaçlıyoruz. Evkur Yeni Malatyaspor yönetimiyle bunları oturup istişare edeceğiz. Yeni teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın tesisler ile ilgili beklentilerini biliyorum. Proje çalışmalarına ekip arkadaşlarımız başladı. Süper Ligde kalıcı olmak için tesislerimizi yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.