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30 Haziran 2017 16:18

Büyükşehir’den “Geçmişten Günümüze Şehrin Serüveni” kitabı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından “Malatya, Geçmişten Günümüze Şehrin Serüveni” kitabı yayımlandı.

Büyükşehir’den “Geçmişten Günümüze Şehrin Serüveni” kitabı

30 Haziran 2017 16:18

455 sayfalık kitapta, Hz. Adem’le başlayan İnsanlık Tarihi boyunca Malatya’nın geçirdiği evreler aktarılıyor.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Yayınları’nın 28. eseri olarak yayımlanan kitap, Orhan Tuğrulca tarafından hazırlandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kitabın takdim yazısında, Şehirler, insanoğlunun tarihsel yürüyüşü içerisinde ortaya çıkan muhteşem yapılar olduğunu ifade ederek, “Şehir ile insan arasındaki etkileşimin en iyi izlenebildiği yerlerin başında şüphesiz ki Malatya gelmektedir. Yaklaşık 10 bin yıllık geçmişinde Malatya’nın ilk dikkat çeken yönü şehir-medeniyet birikimidir. Veriler dikkate alındığında Malatya son 7 bin yıldan bu yana kente dair tecrübi bir birikime sahiptir. Malatya’da son 7 bin yıldan bu yana yaşanan kentsel gelişim tarihini konu edinen bu eserin, şehrin bu coğrafyadaki serüvenine dair önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum" dedi.


Malatya’nın yakın tarih bilgilerinin de derlendiği ve arşiv niteliğinde verilerin toplandığı kitapta çeşitli örneklerle şiir-şehir ilişkisi de işleniyor.




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