Büyükşehirden hizmet içi eğitim semineri

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün kontrolünde uygulanan Akıllı (Dinamik) Kavşak Kontrol Sistemi konusunda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, görevli teknik personellere yönelik Yeni Nesil Sinyalizasyon Sistemleri ve Temel Trafik Mühendisliği konularında hizmet içi eğitim verildi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ODTÜ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi) Tekno Kentte Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili ARGE çalışmaları yürüten ve Türkiye Genelinde Dinamik Kavşak ve Sinyalizasyon Sistemi uygulamaları yapan bilişimciler tarafından eğitimlerin verildiği belirtildi.

Açıklamada 4 gün süren eğitimlerde Sinyal Planı Hazırlama, Kavşak Geometrik Tasarım İlkeleri, Kavşak Geometrik Düzenlemeleri (uygulamalı), Koridor Optimizasyonu (Yeşil Dalga) Hesabı ve Uygulamaları, Trafik Kontrol Merkezi Yazılımı (Metis) Kullanımı ve Dinamik Kavşak Kontrol Sistemleri Uygulama Eğitimi konusunda bilgiler verildiğine de dikkat çekildi.

Teorik ve pratik olarak verilen eğitimler sonunda başarılı olan teknik personellere, eğitime katılım sertifikası verildi.