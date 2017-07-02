Büyükşehirden Karakaya Baraj Gölü üzerinde tekne turu hizmeti

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan gezi teknesinin yaz süresince organizasyon turlarına devam edeceği belirtildi.

100 yolcu kapasiteli olan ve Karakaya Baraj Gölü üzerinde bulunan gezi teknesinin, düğün, nişan, sünnet, iş toplantıları gibi özel organizasyon turlarında kullanılacağı kaydedildi. Organizasyon turlarında kullanılan gezi teknesinin ücret tarifesi ise şöyle: 1 saatlik 500 TL, 2 saatlik 900 TL, 3 saatlik ise bin 200 TL.

Açıklamada ayrıca, gezi teknesini 3 saat ve üzerinde kiralayanlara saatlik ücretin 300 TL olacağı belirtilirken, tekneden faydalanmak isteyenlerin 444 51 44- 377 13 67-377 13 43 nolu telefonları arayabilecekleri ifade edildi.