Büyükşehir'den kültür yayınları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından yapılan kültür yayıncılığı önemli bir boşluğu dolduruyor. Son olarak 41'nci eserini yayınlayan 3 cep kitap da yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, eserleri ilgililerine ücretsiz olarak veriyor.

Son 1 yıl içerisinde Battalgazi Hikayeleri (Battalname), 2 adet Battalgazi çizgi hikayeleri, Çiçekten Sofraya Malatya Kayısı Fotoğrafları, Malatya Söz Varlığı, Siyer Dersleri(Mekke Dönemi), Seyyid Battalgazi Sempozyumu Bildiriler, Kaçapa(Toplu Tiyatro Oyunları), Osmanlı Arşiv Belgelerinde Malatya, İşte Benim Malatyam 1-2 ve Malatya Mutfağı eserleri yayınlandı. Yoğun ilgi gören eserlerden ikinci baskısı yapılan da var.

Yazar Atilla Kantarcı'nın Malatya'yı anlatan yazılarından oluşan “İşte Benim Malatyam” serisinin ilk kitabının ikinci baskısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin kültür hizmeti olarak yayın hayatına kazandırılan “İşte Benim Malatyam” serisi, Malatyalılardan büyük ilgi görüyor. Serinin ikinci Kitabındaki Takdim yazısında Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Şehir, bütün varlıkların, bütün hakikatlerin, bütün farklılıkların ve çeşitliliklerin yaşanabildiği, tecrübe edilebildiği sürekli varoluş ve diriliş mekanıdır” görüşünü belirtti.

Başkan Polat, “Suyu sert, insanı mert olan bu şehre, Malatya'ya aidiyet hisseden, Malatya'yı adeta bir ‘ibadet tutkusuyla' seven Atilla Kantarcı da bu kadim şehrin ruhunu yansıtan değerlere vakıf olan yetişkinler ile genç kuşakları buluşturmayı amaçladığı İşte Benim Malatyam serisinin ikinci kitabını hazırlayarak şehrinin ruhunu tanıdığını ve şehrinin dilinden anladığını bizlere göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, kültür hizmeti kapsamında Sultan Abdülhamid Han'ın aziz hatırasına hürmeten 2 bin adet “Sultan Abdülhamid'in Hatıraları” adlı kitaptan vatandaşlara hediye etti.

Malatya'nın gönül dünyası değerlerini tanıtmak amacıyla da Büyükşehir Belediyesi ayrıca 3 adet cep kitap yayınladı. Bu kapsamda Fethi Femuhluoğlu'nun meşhur “Dostluk Üzerine” konuşmasını yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, Balaban'da medfun Abdurrahman Erzincani ve Darende'de medfun Somuncu Baba Hazretlerini tanıtan cep kitaplarını yayınladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanısıra sosyal ve kültürel belediyeciliğe de büyük önem verdiklerini anımsatarak, “Sosyal-Kültürel belediyecilik hizmetlerimiz kapsamında kültür yayıncılığına ayrı bir önem veriyoruz. Bu çerçevede belediyemizce bugüne kadar önemli eserler yayın hayatına kazandırıldı. Şu anda yayına hazırlanan çok sayıda eserimiz var. Kısa süre içerisinde inşallah bu eserlerimizi de kitapseverlerle buluşturacağız” diye konuştu.