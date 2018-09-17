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Büyükşehir'den miniklere "Hoşgeldin" etkinliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Şehir Tiyatrosu (MBŞT) tarafından okula yeni başlayan minikler için geleneksel hale getirilen “Okula Hoşgeldin” etkinliği bu yıl 6’ncı kez düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Şehir Tiyatrosu (MBŞT) tarafından okula yeni başlayan minikler için geleneksel hale getirilen “Okula Hoşgeldin” etkinliği bu yıl 6'ncı kez düzenlendi. Etkinlikle 6 ilkokulda toplam bin öğrenciye ulaşıldı.


İlkokulların birinci sınıflarını gezen MBŞT oyuncuları, öğrencilere uyum süreci ile ilgili kısa skeçler sundular. Kitap okumanın önemi ve okula alışma süreci ile ilgili olarak oynanan skeçler, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Sınıf ortamında yapılan gösterimler öğrencilerin tiyatroyla da tanışmasını sağladı. Etkinlik çerçevesinde öğrencilere çeşitli ikramlarda yapıldı.


2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ‘Uyum Haftası' kapsamında Battalgazi ilçesinde Gaziosmanpaşa ve Kazım Karabekir İlkokulları, Yeşilyurt İlçesinde Sümer ve Bostanbaşı İlkokulları ile Hekimhan İlçesinde Atatürk ve Sakarya İlkokullarında etkinlikler gerçekleştirildi.

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