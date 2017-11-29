Büyükşehirden öğretmenlere karanfil

Özel İbni Sina Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü Ahmet Günay, Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok alanda önemli hizmetler gerçekleştirildiğini belirterek, okullarında görev yapan öğretmelere karanfil dağıtımından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Günay, bu jestlerinden dolayı Başkan Çakır nezdinde tüm Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personellerine teşekkür etti.

Ulaşım Hizmetleri Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü personelleri ise, özellikle öğrencilerin can güvenliği noktasında yaptıkları denetimler sırasında kendilerine yardımcı olan öğretmenlerin, Öğretmenler Gününü kutlamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.