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22 Kasım 2017 17:18

Büyükşehir’den panele davet

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Medine Dönemi Siyer Dersleri’nin 6’ncısı panel olarak gerçekleştirilecek.

Büyükşehir’den panele davet

22 Kasım 2017 17:18

“Medine Vesikası” konulu panele tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.


Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek panel, 25 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay’ın moderatörlüğünü yapacağı panele, Prof. Dr. M. Mahfuz Söylemez, Prof. Dr. Mustafa Tekin, Prof. Dr. Şinasi Gündüz ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kelebek konuşmacı olarak katılacak.


Panelde, Hz. Peygamber’in Yahudilerle yaptığı sözleşme olan Medine Vesikası, birçok yönüyle ele alınacak.




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