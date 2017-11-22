Büyükşehir’den panele davet

“Medine Vesikası” konulu panele tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek panel, 25 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay’ın moderatörlüğünü yapacağı panele, Prof. Dr. M. Mahfuz Söylemez, Prof. Dr. Mustafa Tekin, Prof. Dr. Şinasi Gündüz ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kelebek konuşmacı olarak katılacak.

Panelde, Hz. Peygamber’in Yahudilerle yaptığı sözleşme olan Medine Vesikası, birçok yönüyle ele alınacak.