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30 Kasım 2017 15:23

Büyükşehirden trafik yoğunluğu yaşanan kavşaklara çözüm

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde trafik sıkışıklığının yaşandığı kavşaklarda, sorunların çözümü için çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Büyükşehirden trafik yoğunluğu yaşanan kavşaklara çözüm

30 Kasım 2017 15:23

Sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından daha önce 2 kavşakta uygulamaya konulan Akıllı (Dinamik) Kavşak Kontrol Sistemi uygulaması diğer kavşaklarda da uygulanmaya başlandı.


Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de bazı illerde uygulanmakta olan ve olumlu sonuçlar alınan Akıllı Kavşak Sisteminin 15 kavşakta daha uygulamaya konulduğu belirtildi. Akıllı Kavşak Sisteminin, Özsan Sanayi Sitesi, Hekimhan, Bostanbaşı, Hava Lojmanları, Beydağı Hastanesi, İstasyon, Sanayi, Emeksiz, Akpınar, Battalgazi, Çöşnük, Yimpaş, Turgut Özal Tıp Fakültesi, Nikah Saray, Mıhlıdut, Özden ve Emeksiz, Hasanbey ile Çınar kavşakları olmak üzere toplam 17 kavşakta uygulanmaya başlandığı kaydedildi.


Kavşaklar trafik yoğunluğuna göre yönetiliyor


Akıllı kavşak kontrol sistemi ile kavşaklar trafik yoğunluğuna göre yönetiliyor. Kavşaklarda bulunan her yön için birer kamera sistemi yer alırken, trafiğin yoğun olduğu yöndeki yeşil ışık daha uzun süre yanıyor. Böylece kavşak genelinde araçların ortalama bekleme süresi en aza indirilmiş oluyor.


Akıllı kavşak kontrol sistemi ile yol kapasitelerinin yüksek verimlilik sağlaması, sürücü ve yaya trafik güvenliliğinin arttırılması, emisyon salınım oranlarının düşürülmesi, yakıt - yedek parça harcamalarının ve bekleme sürelerinin azaltılması, itfaiye araçları, ambulans gibi araçlara geçiş üstünlüğünün verilmesi, sinyalizasyon faz düzenlemesinin otomatik yapılması, yeşil dalga uygulamasına imkan sağlanması gibi faydalar sağlıyor.


Öte yandan 2018 yılı içerisinde Malatya genelinde, 20 adet kavşağın daha bu sisteme dahil edilmesinin planlandığı kaydedildi.




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